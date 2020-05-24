Karaman'da fırtına, seralara zarar verdi KARAMAN'ın Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, fırtınaya dönüştü.

KARAMAN'ın Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, fırtınaya dönüştü. Fırtına, seralarda zarara yol açtı.

Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde öğleden sonra başlayan rüzgar, akşam saatlerinde fırtınaya dönüştü. Sarıveliler ilçesinin yüksek kesimlerinde çiftçilerin seraları da fırtına nedeniyle zarar gördü. Çiftçilerden Mehmet Şimşek, "Şiddetli rüzgar seralarımızı ve fidelerimizi yerinden söktü. Zararımız çok büyük devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA