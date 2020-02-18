Karaman'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 gözaltı

18.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:43

Karaman'da 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavıyla ilgili başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden 2'si yakalanarak gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını örgüt üyelerine verdikleri ileri sürülen 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaman, İstanbul, Malatya, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Y.K. ve M.Ü. yakalanarak Karaman'a getirilirken, adreslerinde bulunamayan diğer 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA