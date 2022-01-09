Son dakika haber! Karaman'da fabrika yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Karaman'da fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Karaman'da bir bisküvi fabrikasının ambalaj bölümünde başlayan yangına müdahale ediliyor.

KARAMAN (İHA) - Karaman'da bir bisküvi fabrikasının ambalaj bölümünde başlayan yangına müdahale ediliyor.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bisküvi fabrikasının ambalaj bölümünde çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, orman ve yakın ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye takviyesi istendi. Polis ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı. Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş olay yerine gelirken, TOMA aracının da katıldığı yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Mehmet Dağlı - Ali Rıza Dağlı/İHA)

Son dakika haber! Karaman'da fabrika yangını

Son dakika haber! Karaman'da fabrika yangını

Son dakika haber! Karaman'da fabrika yangını

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treninin bir hafta boyunca ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (4)

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (4)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title