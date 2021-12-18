Karaman'da evlerden elektronik ve ziynet eşyası çalan hırsız tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da ev, işyeri ve araçlardan elektronik ve ziynet eşyası hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde ev, işyeri ve araçlardan hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonda 8 ayrı hırsızlık olayının faili B.N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet