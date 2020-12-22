Karaman'da evde kına gecesi düzenleyen 21 kişiye ceza kesildi
22.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:22
Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uymayarak kına gecesi düzenleyen 21 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
Karaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uymayarak kına gecesi düzenleyen 21 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çoğlu köyünde bir evde kına gecesi düzenlendiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine adrese giden ekipler, kına gecesini durdurdu.
Jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle evde bulunan 21 kişiye ceza yazdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin