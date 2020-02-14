Karaman'da ev yangını korkuttu

14.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:17

Karaman'da tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar oluştu.



Yangın, sabaha karşı saat 07.00 sıralarında merkeze bağlı Yeşildere köyünde çıktı. Alınan bilgiye göre, Mustafa A.'ya ait olduğu öğrenilen evde bir anda yangın çıktı. Ev sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluşurken, yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA