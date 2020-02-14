Karaman'da ev yangını korkuttu
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Karaman'da ev yangını korkuttu

Karaman'da tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar oluştu.

14.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:17
Karaman'da ev yangını korkuttu

'da tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, evde büyük çapta hasar oluştu.


Yangın, sabaha karşı saat 07.00 sıralarında merkeze bağlı köyünde çıktı. Alınan bilgiye göre, Mustafa A.'ya ait olduğu öğrenilen evde bir anda yangın çıktı. Ev sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine itfaiyeye verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını tamamen kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluşurken, yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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