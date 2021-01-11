Karaman'da ev yangını
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Karaman'da ev yangını

11.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:27
Karaman'da ev yangını

Karaman'da bir evin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Karaman'da bir evin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gazidükkan Mahallesi 125. Sokak'taki bir evin deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, depoda büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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