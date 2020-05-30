Karaman'da ev yangını
Karaman'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
30.05.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:04
Karaman'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Yeşilada Mahallesi 823. Sokak'ta bulunan bir evde yangın çıktı. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangında dumandan etkilenen anne Ayşe ile kızı Raziye Ünal'a olay yerinde bekleyen ambulansta müdahale edildi.
Elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangının nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA