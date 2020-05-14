Karaman'da ev yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaman'da ev yangını

Karaman'da çıkan yangında tek katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman'da ev yangını
14.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:30

Karaman'da çıkan yangında tek katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Lale Köyünde M.D.'ye ait olduğu öğrenilen tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vakit kaybetmeden yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi Haber
Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
12 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Otomobilin üstüne teras yapıp bagajında mangal yakan gençlere 6 bin lira ceza
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Erdoğan verecek
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
Dün yeni vaka görülmeyen Ordu'da bugün sokaklar doldu, taştı
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti
11 Mayıs'ta açılan AVM'leri ilk 3 günde 3 milyon 400 bin kişi ziyaret etti
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
TFF'nin ligleri başlatma kararına tepki gösteren Adanaspor Yardımcı Antrenörü Olgun, görevini bıraktı
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Kumar baskınından kaçarken 2. kattan atlayan şahıs, ayağını kırdı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
Beşiktaş, Alanyasporlu Fabrice N'Sakala'yı renklerine bağladı
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
Japon kız, Pir Sultan Abdal türküsü söyledi
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki '4 öpücük' formülünü anlattı
Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yusuf Aslan Hüseyin İnan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Hazal Kaya Sinan Özen Türkan Şoray
Spor Can Bartu Lionel Messi Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Adana Kadın İstifa
Şu an buradasınız: Karaman'da ev yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 17:43:25. #1.14#
title