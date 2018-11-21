Karaman'da Ev Yangını
Karaman'da bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Karaman'da bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Abbas mahallesi 350 Sokakta bulunan Muammer Baycan'a(92) ait tek katlı kerpiç evden duman çıktığını gören sokak sakinleri itfaiyeye haber verdi. Ev sahibinin içeride yalnız olduğunu bilen bir vatandaş eve girerek Baycan'ı dışarı çıkardı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.