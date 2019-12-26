Karaman'da eroinle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı
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Karaman'da eroinle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda eroinle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.

26.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:23
Karaman'da eroinle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı

'da polisin düzenlediği operasyonda eroinle yakalanan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afganistan uyruklu M.K., isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Şahsın, Konya'dan Karaman'daki yakınlarının yanına geldiğini öğrenen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, takibe aldıkları M.K.'yi yanında getirdiği uyuşturucuyu satmaya çalışırken, suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 7 gram eroin ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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