Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
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Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da beton elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

Karaman'da beton elektrik direğine çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi ağır yaralandı.

E.A. yönetimindeki 70 FD 091 plakalı hafif ticari araç, Hamidiye Mahallesi Kırmahalle mezarlığı yanında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan Altan Avcı yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücünün alkollü olduğu, ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirtildi.

Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı
Elektrik direğine çarpan araçtaki 2 kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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