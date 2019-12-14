Karaman'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
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Karaman'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

14.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:52
Karaman'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

'ın ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin İstasyon Caddesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Efekan (30), demir çubukları taşıdığı esnada çubukların elektrik kablolarına temas etmesi sonucu yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan işçi, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Hayati tehlikesi bulunan işçi burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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