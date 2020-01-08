Karaman'da eğitime kar engeli
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Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

08.01.2020 22:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:42
Karaman'da eğitime kar engeli

'ın ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.


Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.


Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar nedeniyle ilçe genelinde 9 Ocak Perşembe günü okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.


Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hamile ve engelli personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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