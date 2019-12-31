Karaman'da eğitime kar engeli

31.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 17:30

Karaman'ın, Ermenek ve Sarıveliler ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.



Karaman kent merkezinde ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.



Kar nedeniyle Ermenek ve Sarıveliler ilçelerindeki okullarda eğitime 31 Aralık Salı günü ara verildi.



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: AA