Karaman'da eğitime kar engeli

BAŞYAYLA, KARAMAN (AA) - Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ve yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bugün öğleden sonra ve Cuma günü olmak üzere ilçedeki okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.