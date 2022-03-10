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Karaman'da eğitime kar engeli

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ve yarın ara verildi.

BAŞYAYLA, KARAMAN (AA) - Karaman'ın Başyayla ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ve yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bugün öğleden sonra ve Cuma günü olmak üzere ilçedeki okullarda eğitime ara verildiği kaydedildi.

AA / Murat Özünal - Güncel

Başyayla, Karaman, kar, Güncel, Haberler

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