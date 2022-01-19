Karaman'da eğitime kar engeli - Haberler
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Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'da eğitime kar engeli
AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

KARAMAN (AA) - Karaman'da kar yağışı sebebiyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlan, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında, eğitime 20 Ocak Perşembe günü ara verildiğini belirtti.

Açıklamada Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşler ve Gündüz Bakım Evlerinin de 1 gün süre ile tatil edildiği aktarıldı.

AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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