Karaman'da eğitime kar engeli - Haberler
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Karaman'da eğitime kar engeli

Karaman'da eğitime kar engeli
AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile 4 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.

KARAMAN (AA) - Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim ile 4 ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde 14 Ocak Cuma günü eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, belirtilen tarihte taşıma kapsamındaki öğrencilere çevrim içi ortamda eğitimlerin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Ayrıca Ayrancı, Kazımkarabekir, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

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