Karaman'da eğitim camiası yaşlıların yardımına koşuyor Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü vatandaşlar için koyduğu sokağa çıkma yasağından sonra Karaman Valiliği koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubuna" okullarda görev yapan idareci, öğretmen ve personelden gönüllü...

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığının 65 yaş ve üstü vatandaşlar için koyduğu sokağa çıkma yasağından sonra Karaman Valiliği koordinesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubuna" okullarda görev yapan idareci, öğretmen ve personelden gönüllü destek geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde Karaman Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına gönüllü olarak dahil olan idareci, öğretmen ve personeller, özellikle tek başına yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde ulaşarak bankalar üzerinden yürütmeleri gereken işlerde yardımcı oluyorlar.

Karaman genelinde taleplerin karşılanması için valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına eğitim camiasının gönüllü olarak dahil olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan şunları kaydetti:

"Bazı zorlukların yaşandığı bu günlerde bizlere düşen sorumlulukların olduğu bilinciyle eğitimciler olarak Valiliğimiz koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer almak istedik. İdareci, öğretmen ve personelimiz, Karaman'da ikamet eden yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için buradalar. Onlar evde kalsın ve sağlıklı olsunlar diye ne gerekiyorsa bizler yapmaya hazırız. Gönüllü olarak Vefa Sosyal Destek Grubuna destek olan, vefa örneği gösteren idareci, öğretmen ve çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA