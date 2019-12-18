Karaman'da eczacı kalfaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:58

Karaman'da eczacı kalfaları, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yer aldı.

Kentteki eczanelerde çalışan kalfalar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Eczacı kalfası Emine Tunç, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Tanklar dalış turizminde" ve spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafların çok güzel olduğunu söyleyen Tunç, seçim yaparken oldukça zorlandığını söyledi.

Cem Dişçi ise oyunu, haber kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Zirvedeki yollar açıldı", yaşam kategorisinde Erdal Türkoğlu'nun "Yapraklar arasında" ve spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarından yana kullandı.



Dişçi, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, emeği geçen AA çalışanlarını tebrik etti.



Rümeysa Ünlü de haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve spor kategorisinde de Ayhan İşcen'in "Milli yüzücüden Tokyo hedefi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA