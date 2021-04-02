Karaman'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 500 lira ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaman'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 500 lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 500 lira ceza kesildi

Karaman'da aracıyla drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 500 lira ceza uygulandı.

Karaman'da aracıyla drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 500 lira ceza uygulandı.

Elmaşehir Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde araçla drift yapıldığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın plaka ve sürücüsünü tespit etti.

Kısa sürede bulunan araç tedbir amaçlı otoparka çekildi, ehliyetinin olmadığı öğrenilen 18 yaşındaki sürücü F.Y'ye 9 bin 500 lira ceza kesildi.

Öte yandan drift görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Erkan Kandemir Devlet Bahçeli Binali Yıldırım
Magazin Alişan Sezen Aksu Hülya Avşar Bahar Candan
Spor Can Bartu Ozan Tufan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karaman'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 500 lira ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:39:26. #1.14#
title