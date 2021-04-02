Karaman'da drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 500 lira ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Karaman'da aracıyla drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 500 lira ceza uygulandı.
Karaman'da aracıyla drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 500 lira ceza uygulandı.
Elmaşehir Mahallesi'ndeki okullar bölgesinde araçla drift yapıldığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın plaka ve sürücüsünü tespit etti.
Kısa sürede bulunan araç tedbir amaçlı otoparka çekildi, ehliyetinin olmadığı öğrenilen 18 yaşındaki sürücü F.Y'ye 9 bin 500 lira ceza kesildi.
Öte yandan drift görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin