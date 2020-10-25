Karaman'da doludan zarar gören çiftçilere tohum desteği
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Karaman'da doludan zarar gören çiftçilere tohum desteği

25.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.10.2020 01:04
Karaman'da doludan zarar gören çiftçilere tohum desteği

Karaman'da doludan zarar gören 2 bin 250 çiftçiye 9 milyon liralık sertifikalı tohum desteği yapıldı.

Karaman'da doludan zarar gören 2 bin 250 çiftçiye 9 milyon liralık sertifikalı tohum desteği yapıldı.

Karaman Pancar Ekicileri Kooperatifi bahçesinde gerçekleşen tohum dağıtım törenine Karaman AK Parti Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve Avukat Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Feyzullah Tunç, Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile davetliler ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, "2020 yılı üretim sezonunda ilimizde çeşitli tarihlerde meydana gelen tabii afetler nedeniyle ekili alanlarda hasarlar oluşmuştur. Afetler sonucu ürünleri, zarar gören çiftçilerimizin mağduriyetini ortadan kaldırmak ve bir sonraki üretim sezonunda tarımsal faaliyetlerini devam ettirebilmelerini sağlamak amacıyla sertifikalı tohum dağıtımı Planlanarak Cumhurbaşkanlığımızdan ödenek talebinde bulunulmuştur. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığınca Karaman Valiliğine 9 milyon liralık acil destek ödeneği gönderilmiştir. Acil destek ödeneği ile temin ettiğimiz sertifikalı tohumlukların afetten zarar gören çiftçilere dağıtımına ait usul ve esasları belirlemek amacıyla bir komisyon oluşturulmuştur. İlimizde 2020 yılında merkez ilçemizde 9 köy, Kazımkarabekir ilçesinde 1 köy ve Ermenek ilçesinde 3 köyde dolu afeti, Ayrancı ilçesinde ilçe merkezi ve 12 köyde don afeti, Karaman merkez ve Kazımkarabekir ilçesine bağlı tüm köylerimiz ile Ayrancı ilçemizin 9 köyünde kuraklık afeti meydana gelmiştir. Bu afetlerden zarar gören çiftçilerimizin tohumluk müracaatları 23 Ekim 2020 tarihine kadar il ve ilçe müdürlüklerimizce alınmıştır. Ayrıca Sarıveliler ilçemizde meydana gelen fırtına sonucu seraları zarar gören 23 çiftçimize de sera naylonu dağıtımı planlanmıştır. Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifinden temin edilen ve dağıtımı yapılacak bin 457 ton sertifikalı arpa tohumu ve bin 825 ton sertifikalı buğday tohumu olmak üzere toplamda 3 bin 282 ton tohum ile yaklaşık 165 bin dekar alanda hububat üretimi yapılmış olacaktır. Bu da tohum dağıtımının yapılacağı ilçelerimizdeki toplam buğday ve arpa ekim alanlarının yaklaşık yüzde 12 sinde sertifikalı tohum ile hububat üretimi yapılacağı anlamına gelmektedir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından zarar gören çiftçilere sertifikalı arpa ve buğday tohumları dağıtıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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