Karaman'da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi tutuklandı Karaman'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Karaman'da dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı vatandaşların dolandırıldıkları şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Eşkal bilgisine ulaşılan zanlıların, R.Ö. ve R.B. olduğunu tespit eden ekipler, bu kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Bir süre takip edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde 6 sahte tapu senedi, 1 kira sözleşmesi, elektrik dağıtım şirketine verilmek üzere müşteki adına düzenlenmiş dilekçe ele geçirildi.

Şüphelilerin, sahte tapu senedi düzenleyerek başkasına ait arazileri üçüncü şahıslara kiraladıkları, özellikle çiftçileri "Yüksek tutarlı elektrik sayaç faturalarınızı düşüreceğiz, sayaçları yavaşlatacağız." beyanlarıyla kandırdıkları, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıttıkları vatandaşlardan para aldıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA