Karaman'da Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmü protesto edildi

20.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:34

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik yürüttüğü saldırı ve asimilasyon politikalarını protesto etti.

Cuma namazının ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Çin'i protesto için toplanan vatandaşlar, yüzlerinde Doğu Türkistan bayrağı olan maskeler, ellerinde bölgedeki saldırıları resmeden dövizler taşıdı.



Burada grup adına açıklama yapan Raşit Bayrak, 2000 yılı sonrasında siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin'in sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıktığını söyledi.



Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan'ın tüm dünya gündeminden saklandığını, Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını dile getiren Bayrak, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri'nin 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu Politik Eğitim Kampları'na göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamalarının Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına geldiğini açıkladı.

Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 3 milyon insanın bulunduğunu ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:



"Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanya'sı uygulamalarını andırmaktadır. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş, ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır."



Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı grup açıklamanın ardından olaysız bir biçimde dağıldı.

Kaynak: AA