Karaman'da "Dilimiz Kimliğimiz" Konulu Kompozisyon Yarışması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ve Karaman Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 'Dilimiz Kimliğimiz' konulu kompozisyon yarışması düzenlenecek.



Türkiye'deki tüm örgün öğretimde okuyan önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya başvurular 25 Aralık 2017 tarihinde başlayıp 02 Mart 2018 tarihinde son bulacak. Yarışmada dil ve milli kimlik ilişkisi, dil ve kültür ilişkisi, dilde yaşanan yabancılaşma karşısında toplumda Türkçe bilincinin oluşturulması, Türkçeye sahip çıkma yönünde milli şuur oluşturulması ve dil seferberliği, dil ve kişilik gelişimi, Karamanoğlu Mehmetbey ve Türkçe gibi pek çok konu hakkında kompozisyon yazılabilecek. Sonuçların 07 Nisan 2018 tarihinde www.kmu.edu.tr ve www.karaman.bel.tr adreslerinden duyurulacağı yarışmada birinciye 7 bin TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve yarışmaya katılan beş kişiye de biner TL teşvik ödülü verilecek. Adaylar metinleri kompozisyon@kmu.edu.tr adresine elektronik posta yoluyla gönderirken yarışmayla ilgili detaylı bilgiye http://sks.kmu.edu.tr adresinden ulaşabilir. - KARAMAN