Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Yılangömü köyünde Adem Yarınözü'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Yarınözü'nün cesedi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeden sonra Karaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin