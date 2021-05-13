Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
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Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Yılangömü köyünde Adem Yarınözü'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Yarınözü'nün cesedi, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeden sonra Karaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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