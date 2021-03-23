Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
23.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:17
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, kızı yaralandı.
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, kızı yaralandı.
Hüseyin Altay (63) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Dinek köyünde devrildi.
Traktörün altında kalan Altay, olay yerinde yaşamını yitirdi. Traktörden savrulan sürücünün kızı Esra Altay (21) yaralandı.
Karaman Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin