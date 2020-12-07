Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
07.12.2020 23:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:14
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Zengen köyünde Mehmet Ekiz (70) kendine ait 70 DR 260 plakalı traktörüyle tarlasına çalışmaya gitti. Ekiz tarlasından dönerken devrilen traktönün altında kalarak hayatını kaybetti.
Ekiz'in cesedi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin