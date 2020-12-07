Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

07.12.2020 23:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 23:14
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Zengen köyünde Mehmet Ekiz (70) kendine ait 70 DR 260 plakalı traktörüyle tarlasına çalışmaya gitti. Ekiz tarlasından dönerken devrilen traktönün altında kalarak hayatını kaybetti.

Ekiz'in cesedi yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

İlgili Haberler

Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Son dakika haberi: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Son dakika haber: BALIKESİR - Tarla sürerken traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
Son dakika haber: BALIKESİR - Tarla sürerken traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cemal Hünal Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Falcao Sörloth Serdar Aziz Mbaye Diagne Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Çocuk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 23:14:39. #1.15#
title