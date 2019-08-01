Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

1.08.2019 16:23
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Oflaz (70) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Kazancı kasabası Biladan mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Oflaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Oflaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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