Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Karaman'ın Ermenek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Oflaz (70) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, ilçeye bağlı Kazancı kasabası Biladan mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Oflaz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Oflaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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