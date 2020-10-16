Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
16.10.2020 01:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:30
Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ömer Ünal (18) idaresindeki 70 BB 185 plakalı motosiklet, Karaman-Konya kara yolunun 24. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Kazımkarabekir İlçe Entegre Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ünal'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal