Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

16.10.2020 01:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:30
Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ömer Ünal (18) idaresindeki 70 BB 185 plakalı motosiklet, Karaman-Konya kara yolunun 24. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Kazımkarabekir İlçe Entegre Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ünal'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel İlham Aliyev Engin Yıldırım Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Seda Sayan Cem Yılmaz
Spor Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Kız Genç Milli İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 01:30:38. #1.14#
title