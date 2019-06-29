Karaman'da değerlendirme toplantısı

Karaman Milli Eğitim Müdür Vekili Abdurrahman Kurt, 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından okul müdürleri ile yıl sonu değerlendirme toplantısı yaptı.

Kurt, müdürlüğün toplantı salonunda yaptığı konuşmada, tamamlanan eğitim öğretim yılına rağmen eğitim sürecinin sona ermediğini belirtti.

Ulaşılan her bir hedefin ardından yeni hedeflere yoğunlaşılması gerektiğini ifade eden Kurt, "Değişimin çok hızlı yaşandığı günümüzde bugünün parametrelerine göre çocuklarımızla, geleceği birlikte şekillendiriyoruz. Çocuklarımızı yetiştirirken bizler de olgunlaşma sürecimiz içerisinde eğitimimizi devam ettirebilmeliyiz. Onun için yaz döneminde hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı bu ölçüde yapmalıyız." dedi.

Kaynak: AA