02.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:16

Karaman'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

KARAMAN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örtütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyesi 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından bugün sabah saatlerinde kent merkezi ve Süleymanhancı köyünde daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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