Karaman'da dayısını silahla yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı
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Karaman'da dayısını silahla yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı

Karaman'da dayısını silahla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Karaman'da dayısını silahla yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı
12.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:06

Karaman'da dayısını silahla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alacasuluk Mahallesi 579. Sokak'ta, Ahmet Ş'nin, tartışmalarının kavgaya dönüşmesi üzerine dayısı Adem Aladağ'ı av tüfeğiyle yaraladığı öne sürüldü.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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