Karaman'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hazırlıkları başladı

KARAMAN (İHA) - Konya- Karaman Yüksek Hızlı Tren hattının açılışı için 8 Ocak'ta Karaman'a gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentte hazırlıklar başladı.

Hazırlıklar kapsamında Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Yüksek Hızlı Trenin açılışının yapılacağı Karaman Tren Garı'nda incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Tren Garı'nda ve çevresinde açılış için devam eden hazırlıkları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık, "Cumhurbaşkanımızın 8 Ocak Cumartesi günü ilimizi ziyaretleriyle ilgili olarak gerekli incelemelerimizi yaptık. Yüksek Hızlı Trenin açılışıyla ilgili olarak şu an Tren Garı'nda hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. İnşallah kendileri buraya geldiklerinde tüm hazırlıklarımız tamamlanmış halde olacak. Genel olarak bizler asayiş ve emniyet yönünde de incelemelerde bulunduk. Bu noktada Cumhurbaşkanımızı ilimize yakışır bir şekilde ağırlayacağız" dedi.

Yüksek Hızlı Tren projesinin hayata geçmesiyle birlikte Konya-Karaman arası 1 saat 15 dakikadan 35 dakikaya düşecek. Hat güzergahında Konya ile Karaman arasında 21 araç alt geçidi, 20 araç üst geçidi ve 15 yaya alt geçidi bulunuyor. Hattın hizmete açılmasıyla birlikte Karaman, Türkiye'de YHT'yi kullanan 8. il olacak. - KARAMAN