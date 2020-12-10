Karaman'da Covid-19 mücadelesine kadın desteği için proje
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Karaman'da Covid-19 mücadelesine kadın desteği için proje

10.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 16:01

Karaman'da Covid-19 mücadelesine kadın desteği için proje Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık: "Kadınlarımız ile biz bu savaşı kazanabileceğimize inanıyoruz" Valinin eşi Munise Işık: "Birçok alınan önlemlere rağmen evlere ulaşmada zorluklar yaşanıyor" Karaman Valiliği ve AFAD Karaman İl...

Karaman'da Covid-19 mücadelesine kadın desteği için proje

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık:

"Kadınlarımız ile biz bu savaşı kazanabileceğimize inanıyoruz"

Valinin eşi Munise Işık:

"Birçok alınan önlemlere rağmen evlere ulaşmada zorluklar yaşanıyor"

KARAMAN - Karaman Valiliği ve AFAD Karaman İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan "Sevdiklerine Nefes Ol Karaman" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

Lütfi Elvan Kongre Merkezinde gerçekleşen programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, eşi Munise Işık, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, kamu kurum müdürlerinin eşleri, Karaman Belediyesi meclisinde üyesi bulunan kadın siyasi parti temsilcileri ve yöneticisi kadın olan sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programa kısa süreli katılan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık salonda bulunan kadın katılımcıları selamlayan kısa bir konuşma yaptı.

"Kadınlarımız ile biz bu savaşı kazanabileceğimize inanıyoruz"

Vali Işık, "Korona virüs ile mücadelede tüm safhada çalışmalar devam ediyor. Hükümetimizin almış olduğu tedbirler dışarıya, sokağa yönelik. Tedbir alamadığımız tek yer kaldı o da evlerimiz. Evlere dokunabilecek tek insan ise kadınlarımız. Kadınlarımız ile biz bu savaşı kazanabileceğimize inanıyoruz. Evlere girebilmek ve evlerdeki virüsü yok edebilmek için bu savaşa kadınlarımızı da katmayı hedefledik. Bu sayede biz bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.

"Birçok alınan önlemlere rağmen evlere ulaşmada zorluklar yaşanıyor"

Proje hakkında bilgi veren Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın eşi Munise Işık ise; "Projemizin temel amacı evdeki kadınlarımıza ulaşarak onlar vasıtasıyla evdeki çocuklarımızı, annelerimizi, babalarımızı korumak. Birçok alınan önlemlere rağmen evlere ulaşmada zorluklar yaşanıyor. Korona virüs karşısında alınacak önlemlerin uygulayıcısı kadınlarımızın örgütlenerek bu sürece evlerinden destek olmalarını istiyoruz. Kadın isterse her şey çok güzel olur. Kadınlarımızın gücünü önemsiyoruz. Türkiye genelinde bir ilk olma özelliği taşıyan projemizle kadınlarımıza ulaşarak farkındalık oluşturarak bu korona virüsü el ele birlikte bitireceğiz" diye konuştu.

Daha sonra programa katılan kadınlara korona virüs hakkında bilgiler verildi.

Karaman'da Covid-19 mücadelesine kadın desteği için proje
Karaman'da Covid-19 mücadelesine kadın desteği için proje
Karaman'da Covid-19 mücadelesine kadın desteği için proje
Karaman'da Covid-19 mücadelesine kadın desteği için proje

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI

İlgili Haberler

Covid-19 mücadelesine 'nükleer teknoloji' desteği
Covid-19 mücadelesine 'nükleer teknoloji' desteği
Türkiye'den Kırgızistan'ın Covid-19 ile mücadelesine destek
Türkiye'den Kırgızistan'ın Covid-19 ile mücadelesine destek
AMASYA- Kadınlar günlük 70 bin maske üreterek Kovid-19 mücadelesine destek veriyor
AMASYA- Kadınlar günlük 70 bin maske üreterek Kovid-19 mücadelesine destek veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Perihan Savaş Haluk Bilginer Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Erol Bulut Samet Aybaba Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaman'da Covid-19 mücadelesine kadın desteği için proje - Karaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 16:01:12. #1.15#
title