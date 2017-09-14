Karaman'da Çocukların Oyun Alanları Daha Güvenli Hale Getiriliyor

Karaman Belediyesi, parklarda güvenlik tedbirlerini arttırmak amacıyla çocuk oyun alanlarında kauçuk zemin kaplama çalışması başlattı.



Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki 34 parkta hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Yaz mevsimiyle birlikte vatandaşların en fazla tercih ettiği yerlerin başında gelen park alanlarını, bakım ve onarım çalışmasına alan ekipler, son olarak da çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde oyun oynamaları için oyun alanlarının zeminini kauçuk ile kapladı. Halkın dinlenme ve buluşma mekanı haline gelen parklarda titiz bir çalışma yapılması talimatı veren Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, vatandaşa temiz ve düzenli parklarda hizmet vermenin önemini vurgulayarak, "Bu kapsamda çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda kauçuk zemin kaplama çalışmalarına devam eden ekipler, çocukların en ufak bir düşme anında yara almalarını engellemek için önlem alıyor. 34 parkta gerçekleştirilen çalışmada, çocuk oyun gruplarının bulunduğu 9 bin metrekarelik alan kauçuk zeminle kaplanacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından çocuklar daha güvenli, temiz ve sağlıklı parklarda oyun oynayıp doyasıya eğlenecek" dedi. - KARAMAN