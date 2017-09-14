Karaman'da Çocuk Parkları Kauçuk Zeminle Kaplanıyor

Karaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki parklarda güvenlik tedbirlerini arttırmak amacıyla çocuk oyun alanlarında kauçuk zemin kaplama çalışması başlattı.



Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, yaşanabilir bir kent için yeşil alanların ve parkların önemli olduğunu söyledi.



Parklarda vatandaşların ve özellikle çocukların güvenle vakit geçirebilmeleri için her türlü ayrıntıyı düşündüklerini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda ekiplerimiz, çocuk oyun gruplarının bulunduğu alanlarda kauçuk zemin kaplama çalışmalarına devam ediyor. Parklardaki çocuk oyun alanlarını kauçuk zeminle kaplayarak, çocukların düşme anında yara almalarını engellemek için önlem alıyoruz. 34 parkta gerçekleştirilen çalışmada, çocuk oyun gruplarının bulunduğu 9 bin metrekarelik alan kauçuk zeminle kaplanacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmaların ardından çocuklar, daha güvenli, temiz ve sağlıklı parklarda oyun oynayıp doyasıya eğlenecek."