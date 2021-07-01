Karaman'da çıkan yangında saman balyaları yandı
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Karaman'da çıkan yangında saman balyaları yandı

Karaman'da çıkan yangında saman balyaları yandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel

Karaman'da anız tarlasında çıkan yangında 150 balya saman yandı.

Karaman'da anız tarlasında çıkan yangında 150 balya saman yandı.

Merkeze bağlı Dinek Köyü İbrahimbey Höyüğü Mevkisinde Durmuş Ali Çoşkun'a ait tarlada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer tarlalara sıçramadan söndürdü.

Yangında, yaklaşık 6 dönüm anız ve tarlanın içindeki 150 saman balyası yandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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