Karaman'da çıkan yangında 83 yaşındaki kadın öldü
Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
23.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:04
Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Görmeli köyünde yalnız yaşayan Şerife Vanlı'nın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Ermenek Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, evden çıkamayan Vanlı yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA