Karaman'da çıkan yangında 83 yaşındaki kadın öldü Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Görmeli köyünde yalnız yaşayan Şerife Vanlı'nın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Ermenek Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, evden çıkamayan Vanlı yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA