Karaman'da çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
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Karaman'da çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Karaman'da çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı / ZEKERİYA BAŞAR - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın iftar saatinde ilçeye bağlı Eskice köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köydeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bitişiğindeki diğer 4 eve daha sıçradı. Bunun üzerine köylüler durumu hemen itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye, köylülerle birlikte yangına müdahale etti. Jandarmada yangın bölgesinde güvenlik tedbiri aldı. Diğer ilçelerden itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle birlikte yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, evlerden birinde oturan ailenin yangın sırasında tahliye edildiği, diğer evlerde de kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KARAMAN

Karaman'da çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
Karaman'da çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEKERİYA BAŞAR

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