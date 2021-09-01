Karaman'da çıkan silahlı kavgada balkonda uyuyan kadın vuruldu
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Karaman'da çıkan silahlı kavgada balkonda uyuyan kadın vuruldu

Karaman'da çıkan silahlı kavgada balkonda uyuyan kadın vuruldu
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da sokakta çıkan silahlı kavgada, balkonda uyuyan kadın yaralandı.

Karaman'da sokakta çıkan silahlı kavgada, balkonda uyuyan kadın yaralandı.

Alacasuluk Mahallesi 541. Sokak'ta araçlarıyla karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma yaşandı.

Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda, balkonda uyuyan Raziye Örk'ün (66), tüfekten çıkan saçmalarla kolundan yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis sevk edildi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Örk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, silahlı çatışmaya karışarak olay yerinden kaçan araçları tespit ederken, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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