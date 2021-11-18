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Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman K. (24), T.G'nin Kırbağ Mahallesi Mara yolundaki iş yerine giderek alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda T.G, silahla Süleyman K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süleyman K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde ve Süleyman K'nin aracında inceleme yaptı.

Olayın ardından kaçan T.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

Çıkan kavgada 1 kişi yaralandı

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AA / Murat Özünal - Son Dakika Haberleri

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