Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kardeş yaralandı
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Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kardeş yaralandı

09.02.2021 23:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:03
Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada 3 kardeş yaralandı

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kardeş hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Kılbasan köyünde Baki Ş. (45), köy meydanında kardeş olan Hikmet, Ali ve Oğuzhan Çilek'le bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Baki Ş, yanındaki bıçakla 3 kardeşi yaraladı.

Yaralı kardeşler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, Ali Çilek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaydan sonra şüpheli Baki Ş, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çetin

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