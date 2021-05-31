Karaman'da "Cezaevine kitap bağışı" kampanyası başladı
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Karaman'da "Cezaevine kitap bağışı" kampanyası başladı

Karaman'da 'Cezaevine kitap bağışı' kampanyası başladı
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyası Karaman'da da başlatıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlenen kitap bağış kampanyası Karaman'da da başlatıldı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Adalet Sarayı'nda kurulan kitap bağış standının açılışını yaptı. Kampanyanın ilk kitap bağışını Başsavcı İşlek gerçekleştirdi.

İşlek, burada yaptığı konuşmada, kitap bağışına tüm adliye ve ceza infaz kurumu personeli ile avukatların yanı sıra, Karaman halkının ve STK'ların da katkı sunmasını beklediğini belirterek, "Karaman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklarının kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek, iyileştirme faaliyetlerine katkıda bulunmak ve topluma tekrar kazandırma sürecinde fayda sağlamak için 16 Haziran tarihine kadar sürecek olan kitap bağışı kampanyasını başlatmış bulunuyoruz." diye konuştu.

Hakim ve savcılar, adliye ile ceza infaz kurumu personelleri de kitap bağışında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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