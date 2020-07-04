Karaman'da çatı yangını
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Karaman'da çatı yangını

Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

04.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 04.07.2020 13:56

Karaman'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde, 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartmanda bulunan vatandaşlar tahliye edildi.

Cadde üzerinde semt pazarının kurulu olmasından dolayı itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Bazı pazar esnafı tezgahlarını kapatarak, itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Polis ekipleri de şerit çekerek bölgede önlem aldı.

İtfaiye ekipleri yangını 2 saatlik çalışma sonucu söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karaman'da çatı yangını

Kaynak: AA

Manşet

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