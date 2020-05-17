Karaman'da çapa motoru devrildi: 1 ölü
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, taşıt olarak da kullanılan çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
17.05.2020 20:44 | Son Güncelleme: 17.05.2020 20:44
Karaman'ın Ermenek ilçesinde, taşıt olarak da kullanılan çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Osman Yılmaz (70) yönetimindeki çapa motoru, ilçeye bağlı Gökçekent köyü Manastır mevkisinde devrildi.
Yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA