Karaman'da caddelerde drift yapan sürücü kameralara yansıdı Karaman'da caddelerde otomobiliyle drift yapan bir sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

Karaman'da caddelerde otomobiliyle drift yapan bir sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü.

Kentteki MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde, Organize Sanayi Bölgesinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 EIR 06 plakalı otomobil, aniden caddede drift yapmaya başladı.

Bir süre yoluna devam eden sürücü, diğer kavşakta arkasından gelen otomobillere aldırmadan tekrar drift yaptıktan sonra yoluna devam etti.

Polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA