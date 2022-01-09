Son dakika haberi... Bisküvi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2) - Haberler
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Son dakika haberi... Bisküvi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

AA / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Karaman'da Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan bir bisküvi fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

KARAMAN (AA) - Karaman'da Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) bulunan bir bisküvi fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede fabrikanın her tarafını sardı. Fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Yangına OSB ve Karaman Belediyesi itfaiye ekipleri, emniyete ait 2 TOMO aracı ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozözlerle müdahalede bulunuluyor.

Konya ve civar ilçelerden yardım istendiği bildirildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, yangın yerine geldi.

Yetkililerden bilgi alan Işık ve Kalaycı, çalışmaları takip ediyor.

Son dakika haberi... Bisküvi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberi... Bisküvi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberi... Bisküvi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberi... Bisküvi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

Son dakika haberi... Bisküvi fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor (2)

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AA / Kemal Önder Demirkollu - Son Dakika Haberleri

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