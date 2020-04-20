Karaman'da bir köydeki karantina uygulaması sona erdi Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Ayrancı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Berendi köyünde 2 Nisan'da başlatılan karantinanın kaldırıldığı belirtildi.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında Ermenek ilçesinde merkeze bağlı 9 mahalle ve bir köyde 17 Nisan'da başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.

Kaynak: AA