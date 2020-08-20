Karaman'da bir köyde uygulanan karantina sona erdi
Karaman'da merkeze bağlı Kalaba köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
20.08.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 14:43
Karaman'da merkeze bağlı Kalaba köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs vakaları nedeniyle Kalaba köyünün 4 Ağustos'ta karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yapılan değerlendirmenin ardından, bu köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı ve köye giriş çıkışların serbest hale getirildiği bildirildi.
Kaynak: AA