Karaman'da bir köyde uygulanan karantina sona erdi Karaman'da merkeze bağlı Kalaba köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Karaman'da merkeze bağlı Kalaba köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs vakaları nedeniyle Kalaba köyünün 4 Ağustos'ta karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yapılan değerlendirmenin ardından, bu köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı ve köye giriş çıkışların serbest hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA